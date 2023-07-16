Шаврай Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаврай Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаврай Тит Аверкиевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Шаврай Анна Титовна

Отец ребёнка: Шаврай Тит Аверкиевич

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Шаврай Анна Титовна

Отец ребёнка: Шаврай Тит Аверкиевич

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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