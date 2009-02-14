Керова-Никитина Лина
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.?
Дата смерти14.02.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Керов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Керов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Керов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Керов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Керов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Керов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Керов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Керов Михаил
Рождение ребёнка
04.04.?
Дочь: Керова-Коробейникова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Керов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Керова-Красных Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Керов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Керова-Мартышева Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Керов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Керов Михаил
Рождение ребёнка
28.12.1961
Дочь: Мартышева-Керова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Керов Михаил
Рождение ребёнка
05.04.1965
Отец ребёнка: Керов Михаил
Смерть
14.02.2009