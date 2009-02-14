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Керова-Никитина Лина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.?

Дата смерти

14.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Керов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Керов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Керов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Керов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Керов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Керов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Керов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Керов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Керов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Керов Михаил

Рождение ребёнка
04.04.?

Дочь: Керова-Коробейникова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Керов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Керова-Красных Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Керов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Керова-Мартышева Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Керов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Керов Михаил

Рождение ребёнка
28.12.1961

Дочь: Мартышева-Керова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Керов Михаил

Рождение ребёнка
05.04.1965

Сын: Керов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Керов Михаил

Смерть
14.02.2009

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