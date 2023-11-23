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Татьяна Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Сергей Кузьмин

Мать: Аграфена Варфоломеевна

Бракосочетание
1794

Муж: Василий Сергеев

Рождение ребёнка
1795

Сын: Аркадий Васильев

Отец ребёнка: Василий Сергеев

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Василий Сергеев

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Ильинская Анна Сергеева

Отец ребёнка: Василий Сергеев

Рождение ребёнка
1806

Сын: Петр Васильев

Отец ребёнка: Василий Сергеев

Смерть
Неизвестно

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