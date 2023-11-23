Татьяна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Сергей Кузьмин
Мать: Аграфена Варфоломеевна
Бракосочетание
1794
Муж: Василий Сергеев
Рождение ребёнка
1795
Сын: Аркадий Васильев
Отец ребёнка: Василий Сергеев
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Василий Сергеев
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Ильинская Анна Сергеева
Отец ребёнка: Василий Сергеев
Рождение ребёнка
1806
Сын: Петр Васильев
Отец ребёнка: Василий Сергеев
Смерть
Неизвестно