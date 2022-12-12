Трегубов Андрей Михайлов
Место рождения
Дата рождения26.08.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1835
Крещение
29.08.1835
воспреемник - в оном же селе проживающий отставной солдат ундер афицер Алексей Емельяноф; воспреемница - Онаго ж села уделнаго кресьянина Максима Леонтьива Куракина жена Дарья Ефимова | Казанская церк... Показать все
Смерть
Неизвестно