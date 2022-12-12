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Трегубов Андрей Михайлов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.08.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1809 г.р.

Мать

Вычислено 1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1835

Отец: Трегубов Михаил Ефимов

Мать: Трегубова Авдотья Емельянова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
29.08.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник - в оном же селе проживающий отставной солдат ундер афицер Алексей Емельяноф; воспреемница - Онаго ж села уделнаго кресьянина Максима Леонтьива Куракина жена Дарья Ефимова | Казанская церк... Показать все
Смерть
Неизвестно
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