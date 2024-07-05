Хомская Матрона Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти04.02.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
04.02.1862
Рождение ребёнка
02.03.1863
Сын: Селезнев Алексей Ефремович
Отец ребёнка: Селезнев Ефрем Терентьевич
Рождение ребёнка
10.08.1866
Сын: Селезнев Василий Ефремович
Отец ребёнка: Селезнев Ефрем Терентьевич
Рождение ребёнка
15.06.1884
Дочь: Македонская Мария Ефремовна
Отец ребёнка: Селезнев Ефрем Терентьевич