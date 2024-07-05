Хомская Матрона Филипповна 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хомская Матрона Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

04.02.1862

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
04.02.1862
Рождение ребёнка
02.03.1863

Сын: Селезнев Алексей Ефремович

Отец ребёнка: Селезнев Ефрем Терентьевич

Рождение ребёнка
10.08.1866

Сын: Селезнев Василий Ефремович

Отец ребёнка: Селезнев Ефрем Терентьевич

Рождение ребёнка
15.06.1884

Дочь: Македонская Мария Ефремовна

Отец ребёнка: Селезнев Ефрем Терентьевич

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