Красавин Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1848 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1875 ст.
Даугавпилс, Daugavpils
г. Динабург
Бракосочетание
30.04.1875 ст.
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Поручители по жениху - Калужской губернии, Мосальского уезда мещанин Роман Аверчинков и Тверской губернии Беицкого уезда почетный гражданин Николай Сатулов. Поручители по невесте - Ефремовского уезда ... Показать все
Смерть
Неизвестно