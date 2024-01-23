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Красавин Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1875 ст.
г. Динабург
Бракосочетание
30.04.1875 ст.

Жена: Красавина (Жукова) Мария Петровна

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Поручители по жениху - Калужской губернии, Мосальского уезда мещанин Роман Аверчинков и Тверской губернии Беицкого уезда почетный гражданин Николай Сатулов. Поручители по невесте - Ефремовского уезда ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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