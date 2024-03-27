Галкина (Кузнецова) Аксинья (Ксения) Семеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Сын: Галкин Стефан
Отец ребёнка: Галкин Леонтий Алексеевич
Рождение ребёнка
15.10.1871
Отец ребёнка: Галкин Леонтий Алексеевич
Рождение ребёнка
19.08.1874
Сын: Галкин Фрол
Отец ребёнка: Галкин Леонтий Алексеевич
Рождение ребёнка
?.01.1877
Дочь: Федосова Татьяна Леонтьевна
Отец ребёнка: Галкин Леонтий Алексеевич
Рождение ребёнка
18.07.1880
Сын: Галкин Иван
Отец ребёнка: Галкин Леонтий Алексеевич
Рождение ребёнка
11.06.1882
Дочь: Быкова Акулина (Акилина) Леонтьевна
Отец ребёнка: Галкин Леонтий Алексеевич
Рождение ребёнка
07.10.1884
Дочь: Пелагея Леонтьевна
Отец ребёнка: Галкин Леонтий Алексеевич
Рождение ребёнка
13.08.1887
Отец ребёнка: Галкин Леонтий Алексеевич
Рождение ребёнка
17.02.1890
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Галкин Леонтий Алексеевич
Рождение ребёнка
13.07.1892
Дочь: Медведева Марина Леонтьевна
Отец ребёнка: Галкин Леонтий Алексеевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно