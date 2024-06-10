Шведовская (Позинькевич) Акулина Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти27.02.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1888 ст.
Рождение ребёнка
03.09.1891 ст.
Дочь: Каплинская (Шведовская) Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
23.12.1893 ст.
Дочь: (Шведовская) Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Васильевич
Смерть
27.02.1933
"от старости"