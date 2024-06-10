Шведовская (Позинькевич) Акулина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведовская (Позинькевич) Акулина Гавриловна

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1870

Дата смерти

27.02.1933

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
10.07.1888 ст.

Муж: Шведовский Фёдор Васильевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
03.09.1891 ст.

Дочь: Каплинская (Шведовская) Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Васильевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
23.12.1893 ст.

Дочь: (Шведовская) Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Шведовский Фёдор Васильевич

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
27.02.1933
Волковинцы, Хмельницька область
"от старости"

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