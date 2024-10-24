Мелешина (Терёхина) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелешина (Терёхина) Вера

Мелешина (Терёхина) Вера

avatar

Место рождения

Новое Чурилино, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.09.1899

Дата смерти

10.02.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1883 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1899

Отец: Терехин Иван

Мать: Терехина (Терёхина) Александра

Новое Чурилино, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
Сельхоз работник, Председатель, Бригадир
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Работала председателем в колхозе.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Около 1931

Муж: Мелешин Иван Петрович

Рождение ребёнка
09.05.1932

Сын: Мелешин Пётр

Отец ребёнка: Мелешин Иван Петрович

Смерть
10.02.1983

Мы используем куки для улучшения работы сайта.