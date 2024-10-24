Мелешина (Терёхина) Вера
Место рождения
Дата рождения12.09.1899
Дата смерти10.02.1983
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1899
Отец: Терехин Иван
Работа или профессия
Неизвестно
Сельхоз работник, Председатель, Бригадир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Работала председателем в колхозе.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 1931
Рождение ребёнка
09.05.1932
Сын: Мелешин Пётр
Отец ребёнка: Мелешин Иван Петрович
Смерть
10.02.1983