Зульбухарова (Косова) Нина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зульбухарова (Косова) Нина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1949

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зульбухаров Роман Хабибуллович

Рождение ребёнка
1976

Сын: Зульбухаров Дмитрий Романович

Отец ребёнка: Зульбухаров Роман Хабибуллович

Рождение ребёнка
25.07.1979

Дочь: Ланкина (Зульбухарова) Анастасия Романовна

Отец ребёнка: Зульбухаров Роман Хабибуллович

Рождение ребёнка
06.09.1986

Сын: Зульбухаров Фёдор Романович

Отец ребёнка: Зульбухаров Роман Хабибуллович

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