Зульбухарова (Косова) Нина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1976
Сын: Зульбухаров Дмитрий Романович
Отец ребёнка: Зульбухаров Роман Хабибуллович
Рождение ребёнка
25.07.1979
Дочь: Ланкина (Зульбухарова) Анастасия Романовна
Отец ребёнка: Зульбухаров Роман Хабибуллович
Рождение ребёнка
06.09.1986
Сын: Зульбухаров Фёдор Романович
Отец ребёнка: Зульбухаров Роман Хабибуллович