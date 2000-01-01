Атлуханова Марина Сагуевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атлуханова Марина Сагуевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сагуев Сагу

Мать: Сагуева Исфахан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Атлуханов Заурбек Зеймутдинович

Отец ребёнка: Атлуханов Зеймутдин Атлуханович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Атлуханов Зеймутдин Атлуханович

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