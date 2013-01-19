Безделов Борис Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1936
Дата смерти21.11.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1936
Рождение ребёнка
14.09.1955
Сын: Безделов Владимир Борисович
Мать ребёнка: Безделова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
04.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безделова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
23.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безделова Валентина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1984