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Безделов Борис Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1936

Дата смерти

21.11.1984

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1936

Отец: Безделов Егор (Георгий) Васильевич

Мать: Безделова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
14.09.1955

Сын: Безделов Владимир Борисович

Мать ребёнка: Безделова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
04.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безделова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
23.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безделова Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безделова Валентина Михайловна

Смерть
21.11.1984
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