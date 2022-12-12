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Коновалов Трофим Яковлевич

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Место рождения

Кипешино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

15.09.1910

Дата смерти

26.04.1967

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1910

Отец: Коновалов Яков Сергеевич

Мать: Коновалова Матрена Михайловна

Кипешино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова Анастасия Трофимовна

Кипешино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова Анастасия Трофимовна

Рождение ребёнка
25.05.1945

Сын: Коновалов Николай Трофимович

Мать ребёнка: Коновалова Анастасия Трофимовна

Кипешино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Анастасия Трофимовна

Смерть
26.04.1967
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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