Коновалов Трофим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения15.09.1910
Дата смерти26.04.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1910
Рождение ребёнка
06.01.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коновалова Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
16.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коновалова Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
25.05.1945
Сын: Коновалов Николай Трофимович
Мать ребёнка: Коновалова Анастасия Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1967
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область