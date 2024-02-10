Агафья Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Тарасович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Параскева Максимовна

Отец ребёнка: Максим Тарасович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Параскева Максимовна

Отец ребёнка: Максим Тарасович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Стефанида Максимовна

Отец ребёнка: Максим Тарасович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Максим Тарасович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1849
Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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