Агафья Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Тарасович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Параскева Максимовна
Отец ребёнка: Максим Тарасович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Параскева Максимовна
Отец ребёнка: Максим Тарасович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Стефанида Максимовна
Отец ребёнка: Максим Тарасович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Максим Тарасович
Место жительства
1849
Смерть
Неизвестно