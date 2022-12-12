Березовский Иван Иосифович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1911 ст.
Сын: Березовский Константин Иванович
Мать ребёнка: не указана
родители: Харьковской губернии Купянского уезда Староверовской волости села Староверовки крестьянин Иоанн Иосифов Березовский и жена его Екатерина Павлова, оба православные. (ЦГАМ: ф. 203, оп. 780, ... Показать все
Место жительства
18.11.1911 ст.
Смерть
Неизвестно