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Березовский Иван Иосифович

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Место рождения

Староверовка, Харківська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Староверовка, Харківська область
Рождение ребёнка
18.11.1911 ст.

Сын: Березовский Константин Иванович

Мать ребёнка: не указана

Иевлево, Клин, Московская область
родители: Харьковской губернии Купянского уезда Староверовской волости села Староверовки крестьянин Иоанн Иосифов Березовский и жена его Екатерина Павлова, оба православные. (ЦГАМ: ф. 203, оп. 780, ... Показать все
Место жительства
18.11.1911 ст.
Иевлево, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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