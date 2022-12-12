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Лялинский Иоанн Николаевич

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Место рождения

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Дата рождения

01.01.1873 ст.

Дата смерти

01.03.1873 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1873 ст.

Отец: Лялинский Николай Павлович

Мать: Лялинская Параскева Иванова

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 203, опись 780, дело 1201, стр 40): Иоанн родился 01.01.1873 года, крещен 03.01.1873 года. Родители: Росто... Показать все
Смерть
01.03.1873 ст.
Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 203, опись 780, дело 1201, стр 62): Иоанн умер 1.03.1873 от кори в возрасте 2 месяцев.
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