Лялинский Иоанн Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1873 ст.
Дата смерти01.03.1873 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1873 ст.
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 203, опись 780, дело 1201, стр 40): Иоанн родился 01.01.1873 года, крещен 03.01.1873 года. Родители: Росто... Показать все
Смерть
01.03.1873 ст.
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 203, опись 780, дело 1201, стр 62): Иоанн умер 1.03.1873 от кори в возрасте 2 месяцев.