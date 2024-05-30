Васильева Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Татьяна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

2001 г.р.
2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворначев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.08.2001

Дочь: Васильева Дарья Александровна

Отец ребёнка: Ворначев Александр

Рождение ребёнка
24.07.2005

Сын: Васильев Никита Александрович

Отец ребёнка: Ворначев Александр

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