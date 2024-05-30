Васильева Татьяна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ворначев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.08.2001
Дочь: Васильева Дарья Александровна
Отец ребёнка: Ворначев Александр
Рождение ребёнка
24.07.2005
Сын: Васильев Никита Александрович
Отец ребёнка: Ворначев Александр