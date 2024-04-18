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Никитин Игнатий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Никитин Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Никитина) Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
24.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Никитина) Ирина Семеновна

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