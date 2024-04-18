Никитин Игнатий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Никитин Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Никитина) Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
24.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Никитина) Ирина Семеновна