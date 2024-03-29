Аммосов Федор
Место рождения
Дата рождения1861 ст.
Дата смерти19.08.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.
Отец: Максимов Аммос
Мать: Фомина Евдокия
Бракосочетание
20.02.1880 ст.
Жена: Федорова Марья
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Свидетели Григорий Макаров, Елизар Арсеньев
Рождение ребёнка
06.03.1881 ст.
Дочь: Федорова Настасья
Мать ребёнка: Федорова Марья
Рождение ребёнка
28.11.1882 ст.
Сын: Федоров Степан
Мать ребёнка: Федорова Марья
Рождение ребёнка
22.10.1883 ст.
Дочь: Федорова Клавдия
Мать ребёнка: Федорова Марья
Рождение ребёнка
04.11.1888 ст.
Дочь: Федорова Степанида
Мать ребёнка: Федорова Марья
Рождение ребёнка
09.08.1891 ст.
Сын: Вишняков Максим Федорович
Мать ребёнка: Федорова Марья
Рождение ребёнка
20.07.1894 ст.
Дочь: Федорова Мария
Мать ребёнка: Федорова Марья
Рождение ребёнка
01.03.1897 ст.
Дочь: Федорова Антонина
Мать ребёнка: Федорова Марья
Рождение ребёнка
08.05.1900 ст.
Сын: Федоров Николай
Мать ребёнка: Федорова Марья
Смерть
19.08.1902 ст.
от чахотки