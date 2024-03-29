Аммосов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аммосов Федор

Место рождения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

19.08.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: Максимов Аммос

Мать: Фомина Евдокия

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
20.02.1880 ст.

Жена: Федорова Марья

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Свидетели Григорий Макаров, Елизар Арсеньев
Рождение ребёнка
06.03.1881 ст.

Дочь: Федорова Настасья

Мать ребёнка: Федорова Марья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.11.1882 ст.

Сын: Федоров Степан

Мать ребёнка: Федорова Марья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.10.1883 ст.

Дочь: Федорова Клавдия

Мать ребёнка: Федорова Марья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.11.1888 ст.

Дочь: Федорова Степанида

Мать ребёнка: Федорова Марья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.08.1891 ст.

Сын: Вишняков Максим Федорович

Мать ребёнка: Федорова Марья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
20.07.1894 ст.

Дочь: Федорова Мария

Мать ребёнка: Федорова Марья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.03.1897 ст.

Дочь: Федорова Антонина

Мать ребёнка: Федорова Марья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.05.1900 ст.

Сын: Федоров Николай

Мать ребёнка: Федорова Марья

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
19.08.1902 ст.
от чахотки
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