Жантиев Каурбек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖантиев Каурбек

Жантиев Каурбек

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Жантиев Заурбек

Мать: Жантиева Солтанкыз (Шахтина)

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Жантиева Фаризат

Рождение ребёнка
1895

Сын: Жантиев Дзамболат

Мать ребёнка: Жантиева Фаризат

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Раичка

Мать ребёнка: Жантиева Фаризат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жантиева Фаризат

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close