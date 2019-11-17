Ананьин Юрий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьин Юрий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1935

Дата смерти

17.11.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ис
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1935

Отец: Ананьин Георгий Иванович

Мать: Ананьина (Каскевич) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
26.09.1962

Дочь: Харлова Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Ананьина (Незнаенко) Людмила Леонидовна

Рождение ребёнка
27.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ананьина (Незнаенко) Людмила Леонидовна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
17.11.2019

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