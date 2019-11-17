Ананьин Юрий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1935
Дата смерти17.11.2019
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1935
Рождение ребёнка
26.09.1962
Дочь: Харлова Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Ананьина (Незнаенко) Людмила Леонидовна
Рождение ребёнка
27.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ананьина (Незнаенко) Людмила Леонидовна
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
17.11.2019