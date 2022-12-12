Любимов Исидор Евстигнеевич
Место рожденияд. Старищево, Кологривский уезд Костромской губернии
Дата рождения13.05.1882
Дата смерти27.11.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Старищево, Кологривский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1882
д. Старищево, Кологривский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1911 по 1915
Вологодская губерния
Смерть
27.11.1937
Место жительства
По 1937