Любимов Исидор Евстигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимов Исидор Евстигнеевич

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Место рождения

д. Старищево, Кологривский уезд Костромской губернии

Дата рождения

13.05.1882

Дата смерти

27.11.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Старищево, Кологривский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1882
д. Старищево, Кологривский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1911 по 1915
Вологодская губерния
Смерть
27.11.1937
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1937
Москва, город федерального значения Москва
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