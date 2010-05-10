Аверьянова (Морозова) Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверьянова (Морозова) Галина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1945

Дата смерти

10.05.2010

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1945

Отец: Морозов Дмитрий Михайлович

Мать: Криварчук (Баранова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
03.10.1975

Дочь: Андреева (Аверьянова) Мария Валерьевна

Отец ребёнка: Аверьянов Валерий Игнатьевич

Рождение ребёнка
23.02.1978

Дочь: Мишанова (Аверьянова) Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Аверьянов Валерий Игнатьевич

Смерть
10.05.2010

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