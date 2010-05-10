Аверьянова (Морозова) Галина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1945
Дата смерти10.05.2010
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1945
Рождение ребёнка
03.10.1975
Дочь: Андреева (Аверьянова) Мария Валерьевна
Отец ребёнка: Аверьянов Валерий Игнатьевич
Рождение ребёнка
23.02.1978
Дочь: Мишанова (Аверьянова) Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Аверьянов Валерий Игнатьевич
Смерть
10.05.2010