Шадчин Иван Васильевич
Место рожденияс дона, чалдон
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
с дона, чалдон
Бракосочетание
Около 1891
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Губина Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Шадчина Аксинья Устиновна
Краснотуранский район
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Девяшина Анфуза Ивановна
Мать ребёнка: Шадчина Аксинья Устиновна
Краснотуранский район
Место жительства
Около 1910
краснотуранский район
Осуждение
1930
биря, краснотуранский район
лишен избирательных прав
Работа или профессия
До 1930
краснотуранский район
крестьянин
Место жительства
После 1931
иркутская область
высылка
Осуждение
1931
биря, краснотуранский район
депортация
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабельникова Екатерина (Лиза) Ивановна
Мать ребёнка: Шадчина Аксинья Устиновна
Работа или профессия
Неизвестно
краснотуранский район
3 года отработал батраком
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шадчина Аксинья Устиновна
Реабилитация осужденного
Неизвестно
Листвягово, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шадчин Егор Иванович
Мать ребёнка: Шадчина Аксинья Устиновна
Смерть
Неизвестно
Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия