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Шадчин Иван Васильевич

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Место рождения

с дона, чалдон

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

с дона, чалдон
Бракосочетание
Около 1891

Жена: Шадчина Аксинья Устиновна

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Губина Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Шадчина Аксинья Устиновна

Краснотуранский район
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Девяшина Анфуза Ивановна

Мать ребёнка: Шадчина Аксинья Устиновна

Краснотуранский район
Место жительства
Около 1910
краснотуранский район
Осуждение
1930
биря, краснотуранский район
лишен избирательных прав
Работа или профессия
До 1930
краснотуранский район
крестьянин
Место жительства
После 1931
иркутская область
высылка
Осуждение
1931
биря, краснотуранский район
депортация
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабельникова Екатерина (Лиза) Ивановна

Мать ребёнка: Шадчина Аксинья Устиновна

Работа или профессия
Неизвестно
краснотуранский район
3 года отработал батраком
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шадчин Павел Иванович

Мать ребёнка: Шадчина Аксинья Устиновна

Реабилитация осужденного
Неизвестно
Листвягово, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шадчин Егор Иванович

Мать ребёнка: Шадчина Аксинья Устиновна

Смерть
Неизвестно
Советская Хакасия, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
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