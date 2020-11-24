Рябова (Жабина) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Жабина) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1952

Дата смерти

24.11.2020

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1952

Отец: Жабин Николай Георгиевич

Мать: Жабина Мария Петровна

Рождение ребёнка
26.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябов Владимир Афанасьевич

Рождение ребёнка
20.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябов Владимир Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Владимир Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.11.2020
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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