Рябова (Жабина) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1952
Дата смерти24.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1952
Отец: Жабин Николай Георгиевич
Мать: Жабина Мария Петровна
Рождение ребёнка
26.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рябов Владимир Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.11.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рябов Владимир Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.11.2020
Челябинск, Челябинский, Челябинская область