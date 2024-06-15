Лыткин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыткин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыткин Борис Михаилович

Мать ребёнка: Лыткина (Усанина) Зинаида Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лыткина (Усанина) Зинаида Макаровна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Лыткин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Лыткина (Усанина) Зинаида Макаровна

Смерть
Неизвестно

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