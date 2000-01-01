Шильникова Екатерина Инокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шильникова Екатерина Инокентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Шильников Инокентий

Мать: Шильникова Таисия Ивановна

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