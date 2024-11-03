Чернышов (Чернышев) Иван Николаевич 06.08.1910 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернышов (Чернышев) Иван Николаевич

Место рождения

Ковригино, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

06.08.1910 ст.

Дата смерти

03.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1910 ст.

Отец: Чернышев (Чернышов) Николай Никифорович

Мать: Чернышова (Никифорова) Пелагея Герасимовна

Ковригино, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева (Чернышова) Мария Андреевна

Крещение
06.08.1910 ст.
Призыв на военную службу
23.06.1941
Дмитровский РВК Московской области, Москва и МО
Попал в плен (военное)
19.07.1941
Смерть
03.02.1942
Концлагерь Stalag 1B, Хоенштайн (ныне - Ольштынек, Польша)
Причина смерти: погиб в плену
Похороны
Неизвестно
Хоенштайн (ныне - Ольштынек, Польша)

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