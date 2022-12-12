Рабинович Илья Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения23.05.1891
Дата смерти23.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1914 по 1917
Триберг
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.04.1942
Киров, город Киров, Кировская область