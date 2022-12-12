Рабинович Илья Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабинович Илья Леонтьевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

23.05.1891

Дата смерти

23.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1914 по 1917
Триберг
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
23.04.1942
Киров, город Киров, Кировская область
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