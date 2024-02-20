Сотников 0 Прокофий Моисеевич
Место рожденияс. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиОколо 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1816
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Похороны
Неизвестно
Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Ячейка