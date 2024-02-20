Сотников 0 Прокофий Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотников 0 Прокофий Моисеевич

Место рождения

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Около 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Сотников Моисей Пахомович

Мать: Сотникова Федора Никитична

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сотникова Наталья Савельевна

Смерть
Около 1816
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Похороны
Неизвестно
Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Ячейка
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