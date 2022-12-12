Матвей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смерти1766
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Петр Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Федор Матвеевич
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Феодора Матвеевна
Мать ребёнка: 1-я Петрова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-я Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1766