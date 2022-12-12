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Матвей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

1766

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Петр Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Федор Матвеевич

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Феодора Матвеевна

Мать ребёнка: 1-я Петрова

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-я Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1766
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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