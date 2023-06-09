Пыхачева (Чертова) Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1791
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чертов Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Мозовская (Пыхачева) Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Пыхачев Никита Федорович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Пыхачева Матрона Никитична
Отец ребёнка: Пыхачев Никита Федорович
Смерть
1791