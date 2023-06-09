Пыхачева (Чертова) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыхачева (Чертова) Екатерина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чертов Семен

Мать: Чертова (Редрова) Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыхачев Никита Федорович

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Мозовская (Пыхачева) Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Пыхачев Никита Федорович

Городня, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Пыхачева Матрона Никитична

Отец ребёнка: Пыхачев Никита Федорович

Городня, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1791
Городня, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

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