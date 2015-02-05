Шелементьев Никита Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелементьев Никита Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.2015

Отец: Шелементьев Евгений Владимирович

Мать: Долбиненко Екатерина Владимировна

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