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Плесовских Степан Тимофеевич

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Место рождения

Изюкская, Тарский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Плесовских Тимофей Ильич

Мать: Плесовских Васса Михайловна

Изюкская, Тарский округ, Тобольская губерния
Смерть
Неизвестно
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