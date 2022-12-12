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Плесовских Степан Тимофеевич
Плесовских Степан Тимофеевич
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Место рождения
Изюкская
, Тарский округ, Тобольская губерния
Дата рождения
1879
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Плесовских Тимофей Ильич
Мать
Плесовских Васса Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец:
Плесовских Тимофей Ильич
Мать:
Плесовских Васса Михайловна
Изюкская
, Тарский округ, Тобольская губерния
Смерть
Неизвестно
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