Целюнов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1941
Дата смерти12.07.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1941
Рождение ребёнка
03.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Целюнова Павлина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1999
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область