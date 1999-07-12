Целюнов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнов Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1941

Дата смерти

12.07.1999

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1941

Отец: Целюнов Александр Николаевич

Мать: Целюнова Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
03.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Павлина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целюнова Павлина Андреевна

Смерть
12.07.1999
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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