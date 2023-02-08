Лунина (Гулько) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунина (Гулько) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Гулько Алексей Аникеевич

Мать: Гулько (Ольховская) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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