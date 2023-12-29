Гафаров Фаик Фаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГафаров Фаик Фаевич

Гафаров Фаик Фаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гафарова) Диана Фаевна

Мать ребёнка: Гафарова (Эленшлегер-Шинко) Нина Артуровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гафаров Зинур Фаевич

Мать ребёнка: Гафарова (Эленшлегер-Шинко) Нина Артуровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гафаров Роман Фаевич

Мать ребёнка: Гафарова (Эленшлегер-Шинко) Нина Артуровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гафарова (Эленшлегер-Шинко) Нина Артуровна

Место жительства
Неизвестно
Кормиловка, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.