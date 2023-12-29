Гафаров Фаик Фаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гафарова) Диана Фаевна
Мать ребёнка: Гафарова (Эленшлегер-Шинко) Нина Артуровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гафаров Зинур Фаевич
Мать ребёнка: Гафарова (Эленшлегер-Шинко) Нина Артуровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гафаров Роман Фаевич
Мать ребёнка: Гафарова (Эленшлегер-Шинко) Нина Артуровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кормиловка, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно