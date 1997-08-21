Дыбанина (Нарницкая) Зофья Антоновна
Место рождения
Дата рождения31.03.1905
Дата смерти21.08.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1905
Крещение
31.03.1905
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
24.06.1930
Сын: Дыбанин Александр Езупович
Отец ребёнка: Дыбанин Езуп Александрович
Рождение ребёнка
10.05.1932
Отец ребёнка: Дыбанин Езуп Александрович
Рождение ребёнка
27.11.1935
Сын: Дыбанин Владимир Езупович
Отец ребёнка: Дыбанин Езуп Александрович
Рождение ребёнка
13.10.1943
Дочь: Голубева Вероника Езуповна
Отец ребёнка: Дыбанин Езуп Александрович
Смерть
21.08.1997
Похороны
Неизвестно