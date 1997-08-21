Дыбанина (Нарницкая) Зофья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыбанина (Нарницкая) Зофья Антоновна

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Место рождения

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads

Дата рождения

31.03.1905

Дата смерти

21.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1905

Отец: Нарницкий Антон Устинович

Мать: Нарницкая Агнесса Адамовна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Крещение
31.03.1905
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
24.06.1930

Сын: Дыбанин Александр Езупович

Отец ребёнка: Дыбанин Езуп Александрович

Рождение ребёнка
10.05.1932

Сын: Дыбанин Николай Езупович

Отец ребёнка: Дыбанин Езуп Александрович

Рождение ребёнка
27.11.1935

Сын: Дыбанин Владимир Езупович

Отец ребёнка: Дыбанин Езуп Александрович

Рождение ребёнка
13.10.1943

Дочь: Голубева Вероника Езуповна

Отец ребёнка: Дыбанин Езуп Александрович

Смерть
21.08.1997
Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Похороны
Неизвестно
Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
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