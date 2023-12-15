Бунтова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунтова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бунтова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Бунтов Михаил Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунтов Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бунтова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Бунтов Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бунтова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Бунтов Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бунтов Роберт Михайлович

Отец ребёнка: Бунтов Михаил Ефимович

Смерть
Неизвестно

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