Коровин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровин Петр Николаевич

Мать ребёнка: Коровина Галина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Коровина Галина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Галина Егоровна

Смерть
Неизвестно

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