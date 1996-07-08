Головин Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1996
Сын: Головин Максим Александрович
Мать ребёнка: Головина Мария Евгеньевна
Рождение ребёнка
02.06.2000
Дочь: Головина Анна Александровна
Мать ребёнка: Головина Мария Евгеньевна
Рождение ребёнка
25.12.2007
Сын: Головин Григорий Александрович
Мать ребёнка: Головина Мария Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно