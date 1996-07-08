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Головин Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1996

Сын: Головин Максим Александрович

Мать ребёнка: Головина Мария Евгеньевна

Рождение ребёнка
02.06.2000

Дочь: Головина Анна Александровна

Мать ребёнка: Головина Мария Евгеньевна

Рождение ребёнка
25.12.2007

Сын: Головин Григорий Александрович

Мать ребёнка: Головина Мария Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Мария Евгеньевна

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