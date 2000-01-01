Колесник Светлана Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесник Светлана Станиславовна

Колесник Светлана Станиславовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1977

Дочь: Иванова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.03.1988

Сын: Колесник Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Колесник Анатолий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесник Анатолий Григорьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close