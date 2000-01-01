Колесник Светлана Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1977
Дочь: Иванова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.03.1988
Сын: Колесник Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Колесник Анатолий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно