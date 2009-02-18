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Прохорова Анастасия Кирилловна
Прохорова Анастасия Кирилловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.02.2009
Пол
Женский
Отец
Прохоров Кирилл Николаевич
1980 г.р.
Мать
Прохорова (Фирсова) Мария Александровна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.2009
Отец:
Прохоров Кирилл Николаевич
Мать:
Прохорова Мария Александровна
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