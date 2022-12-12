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Козлова Варвара Лаврентьевна

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Место рождения

Коптяжиха, Лесной муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.12.1910

Дата смерти

07.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1910

Отец: Поваров Лаврентий МИхайлович

Мать: Козлова Миладора Даниловна

Коптяжиха, Лесной муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.07.1938

Сын: Козлов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Козлов Яков Борисович

Стройково, Лесной муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Яков Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Раиса Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
07.01.1989
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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