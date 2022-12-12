Козлова Варвара Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения10.12.1910
Дата смерти07.01.1989
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1910
Рождение ребёнка
05.07.1938
Отец ребёнка: Козлов Яков Борисович
Стройково, Лесной муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Раиса Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
07.01.1989
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область