Бредихин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бредихин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бредихин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Бредихина (Чхетиани) Антонина Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бредихина Лариса Ивановна

Мать ребёнка: Бредихина (Чхетиани) Антонина Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бредихина (Чхетиани) Антонина Денисовна

Смерть
Неизвестно

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