Литвин Айзик
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Литвин Вульф
Мать: Литвина Шпринца
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бернштейн (Литвина) Рахиль (Роня)
Мать ребёнка: Литвина Хана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова (Литвина) Эня
Мать ребёнка: Литвина Хана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Литвин Миней
Мать ребёнка: Литвина Хана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Литвина Хана
Смерть
Неизвестно