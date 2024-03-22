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Бачило Ермолай Силович

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Бачило Сила Васильевич

Мать: Бачило жена Васильевича

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
1811
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №12
Рождение ребёнка
1832

Сын: Бачило Антон Ермолаевич

Мать ребёнка: Бачило Анастасия Степановна

Нежевка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
?.02.1834

Дочь: Матрена Ермолаевна

Мать ребёнка: Бачило Анастасия Степановна

Нежевка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
?.02.1834

Сын: Бачило Гавриил Ермолаевич

Мать ребёнка: Бачило Анастасия Степановна

Нежевка, Червенский район, Минская область
Место жительства
?.04.1834
Нежевка, Червенский район, Минская область
дом №15 (Степана Федоровича Жигимон, тестя)
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Прасковья Ермолаевна

Мать ребёнка: Бачило Анастасия Степановна

Нежевка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Бачило Степан Ермолаевич

Мать ребёнка: Бачило Анастасия Степановна

Нежевка, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бачило Анастасия Степановна

Смерть
1844
Нежевка, Червенский район, Минская область
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