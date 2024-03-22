Бачило Ермолай Силович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Бачило Сила Васильевич
Мать: Бачило жена Васильевича
Место жительства
1811
дом №12
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Бачило Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
?.02.1834
Дочь: Матрена Ермолаевна
Мать ребёнка: Бачило Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
?.02.1834
Сын: Бачило Гавриил Ермолаевич
Мать ребёнка: Бачило Анастасия Степановна
Место жительства
?.04.1834
дом №15 (Степана Федоровича Жигимон, тестя)
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Прасковья Ермолаевна
Мать ребёнка: Бачило Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Бачило Анастасия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1844