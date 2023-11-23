Ольга Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти29.11.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Андрей Иоаннов
Отец ребёнка: Шелагин Иоанн Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пречистенская (Шелагина) Евдокия Иоаннова
Отец ребёнка: Шелагин Иоанн Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шелагин Иоанн Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шелагин Иоанн Петров
Рождение ребёнка
01.02.1811
Дочь: (Шелагина) Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Шелагин Иоанн Петров
Рождение ребёнка
11.02.1817
Дочь: (Шелагина) Клавдия Иоаннова
Отец ребёнка: Шелагин Иоанн Петров
Рождение ребёнка
11.02.1817
Отец ребёнка: Шелагин Иоанн Петров
Рождение ребёнка
25.07.1818
Отец ребёнка: Шелагин Иоанн Петров
Рождение ребёнка
01.02.1821
Сын: Шелагин Александр Иоаннов
Отец ребёнка: Шелагин Иоанн Петров
Рождение ребёнка
08.03.1824
Дочь: (Шелагина) Александра Иоаннова
Отец ребёнка: Шелагин Иоанн Петров
Рождение ребёнка
08.03.1824
Отец ребёнка: Шелагин Иоанн Петров
Рождение ребёнка
18.02.1826
Отец ребёнка: Шелагин Иоанн Петров
Рождение ребёнка
07.06.1828
Сын: Попов Петр Иоаннов
Отец ребёнка: Шелагин Иоанн Петров
Смерть
29.11.1867