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Ольга Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

29.11.1867

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Андрей Иоаннов

Отец ребёнка: Шелагин Иоанн Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пречистенская (Шелагина) Евдокия Иоаннова

Отец ребёнка: Шелагин Иоанн Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелагин Дмитрий Иоаннов

Отец ребёнка: Шелагин Иоанн Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелагин Иоанн Петров

Рождение ребёнка
01.02.1811

Дочь: (Шелагина) Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Шелагин Иоанн Петров

Рождение ребёнка
11.02.1817

Дочь: (Шелагина) Клавдия Иоаннова

Отец ребёнка: Шелагин Иоанн Петров

Рождение ребёнка
11.02.1817

Сын: Шелагин Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Шелагин Иоанн Петров

Рождение ребёнка
25.07.1818

Сын: Шелагин Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Шелагин Иоанн Петров

Рождение ребёнка
01.02.1821

Сын: Шелагин Александр Иоаннов

Отец ребёнка: Шелагин Иоанн Петров

Рождение ребёнка
08.03.1824

Дочь: (Шелагина) Александра Иоаннова

Отец ребёнка: Шелагин Иоанн Петров

Рождение ребёнка
08.03.1824

Сын: Попов Алексей Иоаннов

Отец ребёнка: Шелагин Иоанн Петров

Рождение ребёнка
18.02.1826

Сын: Попов Александр Иоаннов

Отец ребёнка: Шелагин Иоанн Петров

Рождение ребёнка
07.06.1828

Сын: Попов Петр Иоаннов

Отец ребёнка: Шелагин Иоанн Петров

Смерть
29.11.1867

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