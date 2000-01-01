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Hatzenbuehler Georg
Hatzenbuehler Georg
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1854
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Hatzenbuehler Georg
1832 г.р.
Мать
Katharina
1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец:
Hatzenbuehler Georg
Мать:
Katharina
Смерть
Неизвестно
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