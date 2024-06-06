Шамшиярова (Бикмасова) Эрсуло Ишкузиновна 03.12.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шамшиярова (Бикмасова) Эрсуло Ишкузиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1922

Дата смерти

14.02.1992

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1948

Сын: Шамшияров Юрий Сайниевич

Отец ребёнка: Шамшияров Сайний Шамшиярович

Рождение ребёнка
13.05.1951

Дочь: Колышкина (Шамшиярова) Софья Сайниевна

Отец ребёнка: Шамшияров Сайний Шамшиярович

Рождение ребёнка
21.11.1953

Дочь: Янситова (Шамшиярова) Тамара Сайниевна

Отец ребёнка: Шамшияров Сайний Шамшиярович

Рождение ребёнка
10.09.1956

Дочь: Ибагишева (Шамшиярова) Лена Сайниевна

Отец ребёнка: Шамшияров Сайний Шамшиярович

Рождение ребёнка
16.11.1959

Дочь: Иликбаева (Шамшиярова) Маргарита Сайниевна

Отец ребёнка: Шамшияров Сайний Шамшиярович

Рождение ребёнка
20.12.1962

Дочь: Ялакаева (Шамшиярова) Римма Сайниевна

Отец ребёнка: Шамшияров Сайний Шамшиярович

Рождение ребёнка
20.07.1965

Сын: Шамшияров Роман Сайниевич

Отец ребёнка: Шамшияров Сайний Шамшиярович

Смерть
14.02.1992

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