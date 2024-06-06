Шамшиярова (Бикмасова) Эрсуло Ишкузиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1922
Дата смерти14.02.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1948
Отец ребёнка: Шамшияров Сайний Шамшиярович
Рождение ребёнка
13.05.1951
Дочь: Колышкина (Шамшиярова) Софья Сайниевна
Отец ребёнка: Шамшияров Сайний Шамшиярович
Рождение ребёнка
21.11.1953
Дочь: Янситова (Шамшиярова) Тамара Сайниевна
Отец ребёнка: Шамшияров Сайний Шамшиярович
Рождение ребёнка
10.09.1956
Дочь: Ибагишева (Шамшиярова) Лена Сайниевна
Отец ребёнка: Шамшияров Сайний Шамшиярович
Рождение ребёнка
16.11.1959
Дочь: Иликбаева (Шамшиярова) Маргарита Сайниевна
Отец ребёнка: Шамшияров Сайний Шамшиярович
Рождение ребёнка
20.12.1962
Дочь: Ялакаева (Шамшиярова) Римма Сайниевна
Отец ребёнка: Шамшияров Сайний Шамшиярович
Рождение ребёнка
20.07.1965
Сын: Шамшияров Роман Сайниевич
Отец ребёнка: Шамшияров Сайний Шамшиярович
Смерть
14.02.1992